Real Madrid : malgré la tuile Benzema, les Merengue marchent sur la Liga

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Vainqueur sur la pelouse de la Real Sociedad (2-0), le Real Madrid marche sur la Liga. Suivi par les deux Séville, respectivement à 8 et 9 points, les Merengue ont encore accentué leur avance sur l'Atlético Madrid (10 points) et le FC Barcelone (16), respectivement battu par Majorque au Wanda Metropolitano (1-2) et par le Bétis au Camp Nou (0-1). En revanche, ce beau succès des hommes de Carlo Ancelotti ne s'accompagne pas que de bonnes nouvelles.

Benzema blessé et incertain pour la grosse semaine du Real

En effet, l'image qui restera d'abord de ce match, c'est la sortie sur blessure dès la 17e minute de Karim Benzema, remplacé par Luka Jovic. Quelques jours après la désillusion du Ballon d'Or (4e), le Lyonnais a été contraint de céder sa place en première période suite à un pépin musculaire. Un gros coup dur pour le Real qui enchaîne sa finale du groupe en Ligue des Champions face à l'Inter Milan mardi et la réception de l'Atlético le week-end prochain. Probablement sans le meilleur buteur et passeur de Liga (12 buts, 7 passes).

Karim #Benzema est sorti sur blessure au bout de 17 minutes lors du match du Real contre la Real Sociedad. ✖

C'est la première fois depuis 2017 qu'il quitte un match en première période. pic.twitter.com/uoGedrhwbz — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) December 4, 2021

Vinicius continue de flamber, Jovic se réveille

[⚽ VIDEO BUT] 🇪🇸 #LaLiga

🔥 Vinicius Jr délivre le Real Madrid !

🇧🇷 Le Brésilien a ouvert le score face à la Real Sociedad, malgré l'absence de Benzema !

😏 Quand c'est pas l'un, c'est l'autre...https://t.co/OvxFf7lPzH — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 4, 2021

Malgré tout, il y aussi quelques choses à retenir pour Carlo Ancelotti. D'abord que Vinicius Jr continue de prendre de l'envergure, lui qui a ouvert le score au Reale Arena de San Sebastian (47e). Autre point de satisfaction pour le Mister : la relance du serbe Jovic, passeur décisif puis auteur du deuxième but (57e).

Jamais la Real n'avait craqué cette saison à la Reale Arena

S'il fallait encore se convaincre que le Real Madrid 2021-22 est au dessus en Liga, une statistique mise en avant par Marca souligne l'écart actuel. Bien qu'irrésistible sur ses terres, la Real Sociedad a flanché deux fois en dix minutes sous les coups de butoir de la Maison blanche. En ce début de saison, le club basque n'avait concédé qu'un but en sept matchs dans son antre...

#ElDato La Real Sociedad ha recibido más goles (2) en casa en 10 minutos que en los anteriores 7 partidos de #LaLiga en el Reale Arena (1) #RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/98bBtkyJzT — MARCA (@marca) December 4, 2021