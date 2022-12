Real Madrid : Benzema et les Merengue tenus en échec en amical

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Le Real Madrid disputait cet après-midi son deuxième match de préparation avant la reprise des compétitions la semaine prochaine. C'était à Valdebebas, à huis clos, face aux banlieusards de Getafe. Banlieusards qui en avaient pris six, également en amical, durant l'été. Ils ont visiblement retenu la leçon puisqu'ils ont joué la défense cet après-midi et sont repartis avec un 0-0. Sport, qui a suivi la partie, assure que les champions d'Europe ont été très peu inspirés offensivement, surtout en deuxième période et qu'ils n'ont pas été testés défensivement par un adversaire replié sur lui-même.

Malgré les absences de Vinicius, Rodrygo, Militao, Tchouameni, Camavinga et Modric, Carlo Ancelotti a aligné un onze des plus potables : Courtois - Lucas Vazquez, Alaba, Rüdiger, Nacho - Valverde, Kroos, Dani Ceballos - Asensio, Benzema, Hazard.