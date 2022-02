Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Benzema avant le PSG ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Carlo Ancelotti devrait en dire plus aujourd’hui en conférence de presse mais une mauvaise nouvelle semble promise à Karim Benzema. Interrogé hier soir sur le plateau de l’émission El Chiringuito, Edu Aguirre a fait savoir que l’attaquant du Real Madrid était écarté à 99% pour le match contre l’Athletic Bilbao demain en quarts de finale de la Coupe du Roi (21h30).

« Benzema est pratiquement écarté pour ce match en prévision évidemment du choc contre le PSG, a affirmé le journaliste espagnol bien renseigné sur les arcanes du Real Madrid. On m’a dit que ce n’est pas vraiment une lésion mais que ça lui tire encore un peu et que le mal est toujours présent. Il se soigne tous les jours et va essayer de revenir le plus vite possible mais il ne forcera pas. »

Touché derrière la cuisse gauche le 23 janvier dernier contre Elche et sorti par précaution, Benzema (34 ans) pensait pouvoir revenir dès demain afin de retrouver quelques sensations.