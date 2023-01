Real Madrid : mauvaises nouvelles pour Camavinga et Lucas Vazquez

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Quant à Eduardo Camavinga, remplacé à la pause par Luka Modric, hier, il souffre d'un genou et est incertain pour la finale de dimanche.

Victorieux aux tirs au but de Valence, hier, le Real Madrid disputera la finale de Supercoupe d'Espagne ce dimanche à Riyad. Mais le club merengue a perdu Lucas Vazquez pour six semaines. Le joueur souffre en effet d'une entorse de la cheville droite, annonce son club. Le latéral droit ne devrait retrouver les terrain que fin février.

Pour résumer

