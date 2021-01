Real Madrid : même Gareth Bale se paye Eden Hazard !

Dans Son édition du jour, AS fait le parallèle entre les débuts au Real Madrid d'Eden Hazard et ceux de Gareth Bale. Et après un an et demi à Madrid, le Belge fait beaucoup moins bien que le Gallois.

Hazard n'a inscrit que 3 buts contre 32 pour Bale. Mais l'ancien lillois n'a pu jouer que 28% des matches du Rezl depuis son arrivée chez les Merengue, lui qui enchaîne les blessures. A 30 ans, Hazard avait disputé 50 matches avec Chelsea pendant les 7 années où il avait porté le maillot des Blues, avec une pointe à 62 matches en 2012-13. 3 buts en une saison et demi, voilà qui fait cher les quelques 100 M€ (+ 40 M€ de bonus) investis à l'été 2019...

AS note encore que Bale, qui avait coûté 101 M€ aura joué 43% des minutes possibles pendant ses années madrilènes, malgré son faible temps de jeu des dernières saisons. C'est plus, donc, que les 28% du Belge.