Real Madrid - Mercato : Hazard colle un tacle au Real, les valises d’Ancelotti déjà prêtes ?

Parti cet été du Real Madrid, Eden Hazard n’a pas manqué d’envoyer une petite pique au club espagnol. « Mon avenir ? Honnêtement, je ne sais pas encore, a-r-il lancé sur la RTBF. Après trois années compliquées, j’ai juste envie de passer du temps en famille, de partir en vacances, comme tout le monde ! On a lu pas mal de choses ces derniers jours, et beaucoup de bêtises ! Je me sens encore capable d’être footballeur professionnel, mais en même temps, cela fait deux ou trois ans que je me repose ! J’ai un peu d’énergie quand même. »