Real Madrid - Mercato : l’arrivée de Haaland se refroidit, trois départs majeurs déjà actés !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Alors que Kylian Mbappé devrait arriver cet été pour devenir la nouvelle tête de gondole du club, le Real Madrid semble être distancé par Manchester City pour la signature de l'attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland, qui aurait trouvé un accord avec les Citizens sur les bases d'un contrat longue durée, assorti d'un salaire de 600 000 euros par semaine.

Les départs de Marcelo, Isco et Bale sont actés

Sur le plan des départs, AS affirme que Marcelo, Isco et Gareth Bale, tous les trois en fin de contrat en juin prochain, devraient quitter librement le Real Madrid à l'issue de la saison. De quoi alléger la masse salariale et permettre au club merengue de recruter des joueurs pour épauler Kylian Mbappé la saison prochaine. Les signatures du défenseur central de Chelsea, Antonio Rüdiger, et du milieu de terrain de l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni, seraient notamment en bonnes voies.

🆕⚽️El Madrid 22-23 toma forma con Ancelotti en el banquillo, Mbappé como fichaje estrella y Vinicius, Militao y Modric renovados antes de la gira por Estados Unidos con Milan, Juve y Barçahttps://t.co/GpdCDMpZpy — Diario AS (@diarioas) April 22, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur