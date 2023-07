Real Madrid - Mercato : terrible coup dur pour la pépite Arda Güler

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Véritable attraction du mercato madrilène, Arda Güler va sans doute devoir patienter avant de faire ses débuts avec le Real Madrid. Resté sur le banc lors de deux premiers matchs amicaux de son nouveau club face au Milan AC (3-2) puis Manchester United (2-0), le jeune attaquant turc connaît un premier pépin physique, qui pourrait l'éloigner des terrains un petit moment.

Touché au ménisque du genou

La COPE n'annonce pas de bonnes nouvelles le concernant ce samedi. L'ancien joueur de Fenerbahçe serait en effet touché au ménisque interne du genou droit et doit rentrer à Madrid pour effectuer des examens complémentaires. Il suivra un traitement spécifique alors que la durée de son indisponibilité reste inconnue. Tandis que l'inquiétude grandit déjà du côté de la Maison Blanche, le principal intéressé a souhaité rassurer tout le monde en postant un message sur Instagram. "J'aimerais être sur le terrain aujourd'hui avec mes coéquipiers, mais je retourne à Madrid pour accélérer mon rétablissement et être prêt le plus tôt possible. Merci pour votre soutien ! Hala Madrid", a écrit Güler, lequel garde visiblement le moral !

