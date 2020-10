Real Madrid - Mercato : Zidane prêt à se jeter sur l’affaire Dybala !

C'est Tuttosport qui sort l'info : Zinédine Zidane souhaite enrôler Pauilo Dybala l'été prochain. Le média italien avance en effet que l'Argentin de la Juve en ciblé par le Real Madrid, qui souhaite l'associer à Kylian Mbappé.

Mbappé serait le choix n°1 et derrière le Français, il y aurait Dybala et Erling Haaland (Dortmund). Mais aux yeux de Zidane, Dybala serait plus complémentaire de Mbappé et Karim Benzema. Ce quil aurait fait savoir à son président Florentino Pérez. Du côté de la Juve, on ne verrait pas forcément d'un mauvais œil le départ de Dybala, qui pourrait permettre le retour de Paul Pogba.