Real Madrid : moqué par Tebas, Florentino Perez dément vouloir délocaliser les Merengue !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Lâchée ce matin par Mundo Deportivo, la bombe n'a pas tardé de faire réagir le monde du football : face au conflit larvé avec Javier Tebas, le Real Madrid voudrait quitter la Liga et rejoindre la toute puissante Premier League.

Une annonce qui a vite poussé le président de la Liga à réagir sur Twitter, se payant le « Martien » Florentino Perez dans une diatribe moqueuse. Face au taulé suscité par cette information de la presse catalane, le Real a officiellement réagi... dénonçant une « fake news » autant qu'une tentative de déstabilisation alors que les Merengue démarrent la Liga ce samedi à Alaves.

«Face aux informations publiées aujourd’hui par le quotidien Mundo Deportivo, dans lesquelles il dit que notre club a étudié le départ de LaLiga pour la Premier League, le Real Madrid tient à préciser qu’il est carrément faux, qu’il est absurde et impossible et qu’il ne cherche qu’à perturber une fois de plus la vie quotidienne de notre club», a fait savoir le Real.

El "marciano" (conocido en el mundo del fútbol), es el nuevo invitado del bar que cierra a las 5 de la mañana, y como acaba de llegar se cree todo lo que dicen a esas horas, y encima ¡lo cuenta!?¬タヘ♂️?¬タヘ♂️

Cuantas majaderías llevamos estos días. ?￰゚ᄂᆪ?#DejadDeBeber#QueEmpiezaLaliga pic.twitter.com/1xV0qPWy6n — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 14, 2021