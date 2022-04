Real Madrid : nouveau couac de taille en vue pour Gareth Bale !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Gareth Bale n’est pas le joueur le plus épanoui au sein du Real Madrid. L’ailier gallois va quitter le club madrilène en fin de saison, libre de tout contrat. Un nouveau couac de taille va voir le jour pour l’ancien joueur de Tottenham.

En effet, le Gallois envisage d'ouvrir un bar, avec pour thème le golf, à Bristol. Cependant, selon la BBC, l'association des locataires n'est pas disposée à autoriser les heures de nuit. Les locataires vont donc boycotter l’ouverture de ce bar. Une nouvelle tuile pour le joueur du Real Madrid.

💰Gareth Bale plans to open up a golf themed bar in Bristol, but residents have launched a campaign against it’s late night opening hours. @BBCSport #rmalive 🍻 pic.twitter.com/hZwxC8EtZ3