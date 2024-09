Real Madrid : nouveau coup dur pour Kylian Mbappé

Ce n'est certes qu'un sondage. Et peu probable que Kylian Mbappé, l'attaquant du Real Madrid, en prenne ombrage. Mais un sondage qui a le mérite de traduire l'éloignement qui se dessine entre la star des Bleus et le public français.

Un nouveau capitaine pour les Bleus

Ainsi, et selon un sondage réalisé par Odoxa, pour Winamax et RTL, les Français sont désormais 54% à avoir une bonne opinion de l'attaquant, alors qu'ils étaient 66% au mois d'avril dernier. 58% des Français le jugent aujourd’hui "sympathique", 57% "proche du public" et 35% "humble" alors qu'ils étaient 66% il y a quelques mois.

Par ailleurs, et au sujet de l'équipe de France, 54% des personnes interrogées aimeraient que Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, désigne un nouveau capitaine, 58% estimant d'ailleurs qu’Antoine Griezmann serait le candidat idéal.