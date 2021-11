Real Madrid : nouvelles rassurantes pour Benzema, Ancelotti fuit la polémique Hazard

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Sorti prématurément après son doublé face au Shakthar Donetsk (2-1), Karim Benzema va bien. Le capitaine du Real Madrid a livré des informations rassurantes après sa sortie : « J'étais un peu gêné, un mélange entre un coup et de la fatigue », a-t-il lâché à Movistar. A priori, il n'y a donc pas de lésion et le Français a préféré s'économiser en prévision des échéances futures.

Ancelotti a aimé ... les sifflets de Bernabeu

Présent en conférence de presse il y a quelques minutes, Carlo Ancelotti a évoqué une simple fatigue pour son attaquant et n'a pas voulu insister de trop sur les prestations de ses trois héros du match (Benzema, Vinicius, Courtois) : « C'est vrai qu'ils se sont démarqués plus que les autres mais tout le monde essaie et donne tout. Le Real reste le Real, ce n'est pas seulement ces trois-là ».

Galvanisé par les sifflets de Bernabeu qui ont « motivé » son équipe à donner plus, le Mister n'a pas voulu polémiquer sur la présence sur le banc d'Eden Hazard : « Il était dans la liste pour jouer. Cela pouvait être aujourd'hui, samedi... Il a besoin de minutes pour montrer sa meilleure version, je le prends dans la liste et je le mettrais quand ce sera le moment. Aujourd'hui, j'ai pensé à le mettre mais j'ai finalement préféré un ailier pour prendre le couloir ».