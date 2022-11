Karim Benzema va beaucoup mieux. Touché à la cuisse gauche et forfait pour la Coupe du monde avec l’équipe de France, l’attaquant phare des Bleus est rentré à Madrid dès dimanche et n’a pas perdu son temps.

Comme déjà expliqué ce matin, le staff médical du Real Madrid a pris le dossier à bras-le-corps et envisage son retour à la compétition contre Valladolid le 30 décembre prochain, lors du dernier match de l’année 2022.

Selon le quotidien madrilène As, Benzema récupérera même complètement de sa blessure à la cuisse gauche en seulement deux semaines ! Le joueur de 34 ans participera ainsi à une pré-saison imaginée par Antonio Pintus, préparateur physique du Real Madrid.

