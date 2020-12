Real Madrid : on en sait (beaucoup) plus sur l'avenir de Zinédine Zidane

C'est LA question qui préoccupe tous les supporters du Real Madrid : Zinédine Zidane, ô combien fragilisé par les (mauvais) résultats actuels du club, va-t-il être remercié par le président Florentino Perez ? Rien n'est moins sûr. Seule certitude, du moins selon le quotidien madrilène AS, une réunion de crise aurait été organisée ce matin, avant l'entraînement, et à l'initiative de l'emblématique capitaine, Sergio Ramos.

On peut lire dans AS cette phrase de Ramos, qui aurait été tenue lors de la réunion : "Nous sommes à une victoire de passer en Ligue des champions, nous dépendons de nous-mêmes et nous devons tout donner. C'est le Real Madrid, messieurs. ensemble, nous sommes sortis de pire". Zidane sera-t-il maintenu ? Zidane aurait donc la confiance des cadres. Ce qui pourrait finir de convaincre son président.

Pour rappel, le Real s'est incliné (0-2) contre le Shakhtar Donetsk, mardi en Ligue des Champions, et devra impérativement s'imposer mercredi face au Borussia Mönchengladbach si il veut poursuivre son aventure en C1.