Real Madrid – Osasuna : les compos de la finale sont sorties !

Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Osasuna : Herrera - Pena, Aridane, D.Garcia (c), Juan Cruz - Moncayola, Torro - Gomez, Oroz, Abde - Budimir.

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga - Valverde, Tchouameni, Kroos - Rodrygo, Benzema (c), Vinicius Junior.

Ce soir, le Real Madrid et Osasuna s’affrontent en finale de la Coupe du Roi. Voici les compostions des deux équipes.



