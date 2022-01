Real Madrid : pénalty raté, Benzema blessé, nul à domicile... la journée noire des Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Il y a des jours comme ça où rien ne se passe comme prévu. Pourtant, tout semblait en place pour que le Real Madrid conforte sa place de leader de la Liga en prenant le meilleur sur Elche cet après-midi : il avait battu ce même adversaire chez lui mercredi en Coupe du Roi, il faisait beau au Bernabeu, il y a eu un bel hommage à Gento avant le coup d'envoi. Et pendant 42 minutes, on s'est dit que les Valencians allaient se prendre une valise !

Tout a déraillé à la 33e minute, quand les hommes de Carlo Ancelotti ont obtenu un pénalty pour une faute sur Vinicius Jr. Karim Benzema, qui n'en avait jamais manqué dans sa carrière et qui avait transformé les trois de cette saison en tirant sur sa gauche, a décidé de changer. Il a viser la lucarne droite... et a expédié sa frappe en tribune ! Ensuite, juste avant la pausé, Boyé a ouvert le score à la stupeur générale !

Le Real a repris sa marche en avant en seconde période mais à la 57e, son élan a été brisé par la sortie sur blessure de Benzema ! Le Français s'est touché la cuisse gauche, ce qui laisse craindre une élongation qui pourrait lui faire manquer le 8e de finale de C1 contre le PSG ! Parmi les autres malheurs madrilènes, citons un pénalty accordé puis refusé après intervention de la VAR pour une nouvelle faute sur Vinicius, un deuxième but d'Elche sur un contre, une tête de Casemiro sur la barre et une demi-douzaine d'autres grosses occasions. Seule éclaircie, le retour de 0-2 à 2-2 grâce à des buts de Modric (82e s.p.) et Militao (92e). Le Real Madrid, qui n'a désormais plus que quatre points d'avance sur Séville en tête du championnat, a connu un dimanche très frustrant. Et a peut-être perdu son arme fatale pour le choc face à Paris dans trois semaines...