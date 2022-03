Real Madrid : Pérez a fait passer un message cinglant au FC Barcelone après le Clasico

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Dominateur du début à la fin, le FC Barcelone a remporté ce dimanche d'une main de maître le Clasico face au Real Madrid (4-0) grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang (29e, 51e) et des buts de Ronald Araujo (38e) et Ferran Torres (47e). Une démonstration que les hommes de Xavi ont savourée comme il se doit.

Selon les indiscrétions du journaliste espagnol, Melchor Ruiz, le Real Madrid et Florentino Pérez seraient surpris par la façon dont les Blaugrana ont célébré leur victoire. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabeu trouveraient ces célébrations excessives car la Casa Blanca est toujours première de Liga avec 12 points d'avance sur eux.

Aussi, ils ont pris le soin de rappeler discrètement à leur grand rival blaugrana qu'il ne s'agit que d'une victoire... face à une équipe contre qui les Barcelonais étaient incapables de s'imposer depuis trois ans. Ambiance...

🍿🍿🍿🍿 Load up on popcorn for this one! #ElClásico