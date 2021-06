Real Madrid : Pérez a fait une fleur à 10 M€ à Zidane !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Il paraît que le Real Madrid est dans le dur financièrement, entre la crise engendrée par la pandémie de covid-19, qui a contraint à jouer à huis clos depuis un an, et la réfection du Bernabeu. Tellement dans le dur que Florentino Pérez pourrait faire une croix sur son rêve, Kylian Mbappé. Mais au vu de l'information dévoilée par le média espagnol ABC, on peut penser que les temps ne sont pas si difficiles que ça pour les Merengue.

Zidane aurait dû payer 10 M€ pour avoir rompu son contrat

En effet, au moment où Zinédine Zidane est revenu sur le banc madrilène, au printemps 2019, le contrat signé avec son président stipulait que si l'une ou l'autre des parties le rompait pour quelque raison que ce soit, elle verserait une indemnité de 10 M€ à l'autre. Or, en décidant de partir cet été alors qu'il était encore lié au Real Madrid jusqu'en 2022, le champion du monde 98 se trouvait dans cette situation.

Mais, par amitié ou pour services rendus voire les deux, Florentino Pérez a décidé de ne pas lui réclamer ces 10 M€. La décision du président merengue a fait grincer des dents en interne, de la part de ceux-là même que Zidane a visé quand il a expliqué qu'il ne se sentait pas soutenu. Des dirigeants proches de Pérez réclamaient sa tête à chaque défaite, notamment l'hiver dernier. Ils ne digèrent pas que Zidane, une fois parti, n'a pas été contraint d'honorer sa part du contrat. Mais, grand seigneur, Florentino Pérez ne reviendra pas sur sa décision.