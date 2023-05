Real Madrid : Pérez a parlé avec Ancelotti, son avenir est déjà tranché

Il n’y a pas eu de match hier à l’Etihad Stadium. Un an après avoir mordu la poussière contre le Real Madrid, Manchester City a pris une éclatante revanche en s’imposant sans coup férir à domicile (4-0). Dominé tactiquement, dans toutes les lignes par Pep Guardiola, Carlo Ancelotti a tout simplement applaudi son homologue espagnol et s’est déjà projeté sur la saison prochaine... sur le banc du Real Madrid !

« Maintenant on doit penser à la saison prochaine, à la prochaine Ligue des champions, apprendre et essayer d’être meilleur. J’ai félicité Guardiola car ils ont été meilleurs que nous, l’an dernier c’était nous, cette fois c’est eux, tu peux gagner comme tu peux perdre, a-t-il expliqué. Mon avenir ? Pas de problème. La saison prochaine, je serai là pour gagner une autre Ligue des Champions. Personne ne doute de mon avenir. Le président a été très clair il y a 15 jours. J'ai parlé avec Florentino Perez et je veux rester. Cette défaite nous aidera à être les meilleurs l'année prochaine. »

