Real Madrid : Pérez envoie Benzema au feu contre le FC Barcelone

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Le titre semblant déjà joué en Liga, il ne reste que deux options au Real Madrid pour éviter la saison blanche : la Ligue des Champions, et la Coupe du Roi. Florentino Pérez ne veut pas laisser passer le moindre match, et a placé toute sa confiance dans Karim Benzema pour qu’il lui rapporte un nouveau titre. Il faudra pour cela, rattraper l’écart d’un but creusé à l’aller par les Barcelonais

Pérez veut une remontada madrilène

Ravi du triplé de son attaquant face à Valladolid ce week-end, le président madrilène croit en un retour de son club. Il a même fait passer un message au Ballon d’or en titre : « Karim, je te le dis sérieusement. À ce niveau-là, avec les buts que tu as marqués, on remonte mercredi en Coupe du Roi. Nous pouvons le faire ».