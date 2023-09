Real Madrid : Pérez sermonne Ancelotti à cause de Kroos et Modric !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Les plus fervents supporters du Real Madrid commencent à douter des coups tactiques de Carlo Ancelotti. Dans le passé, certains choix, assumés ensuite, n’ont pas payé et le technicien italien est encore retombé dans ses travers dimanche au Civitas Metropolitano contre l’Atlético Madrid (1-3).

Pérez ne veut plus de la paire Kroos-Modric

Cette fois-ci, l’absence de vrai 9 en attaque et son choix de laisser Aurélien Tchouaméni sur le banc de touche ont interpellé les dirigeants du Real Madrid. Selon le journaliste de The Athletic Mario Cortegana, la paire Kroos-Modric au milieu ne plaît plus à Florentino Pérez et il l'a fait savoir à Ancelotti à plusieurs reprises au cours de la saison dernière. Si le « Mister » continue de s’entêter dans ses choix, nul doute que des tensions pourraient émerger.

🚨 La paire Kroos & Modrić au milieu ne plaît plus à Florentino Pérez et il l'a fait savoir à Ancelotti à plusieurs reprises au cours de la saison dernière. @MarioCortegana pic.twitter.com/wvW8dAwJLD — France RMCF (@FranceRMCF) September 25, 2023

Podcast Men's Up Life