Real Madrid : Pérez soupçonné d'une énorme crasse envers Messi et le FC Barcelone

Sur les réseaux sociaux, les supporters du FC Barcelone se déchaînent à chaque journée à l'encontre de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid est accusé de manipuler les arbitres afin que les Merengue soient sacrés ou, à tout le moins, que les Blaugrana ne le soient pas. Ainsi, il est systématiquement démontré que pour une même action dans la surface, un pénalty sera sifflé contre le Barça mais pas contre le Real.

Eh bien, la nomination de l'arbitre du choc entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, samedi au Camp Nou, décisif pour le titre de champion d'Espagne, n'a pas échappé aux soupçons en tous genres. Il s'agit en effet de Matéu Lahoz, celui-là même qui avait refusé un but à Lionel Messi lors d'un FCB-Atlético de 2014 ayant permis aux Colchoneros d'être couronnés.

Cette saison encore, Lahoz aurait refusé deux buts valables aux Barcelonais, aurait aussi oublié de siffler deux pénaltys pourtant évidents en leur faveur et averti quatre joueurs pour des fautes mineures. La "Liga de Florentino" est en marché. Car un nul samedi au Camp Nou permettrait à l'équipe dirigée par Zinédine Zidane d'être sacrée si elle remporte tous ses matches jusqu'à la fin de saison…

Perez has done it again



2 disallowed Barça goals

2 denied penalties

Messi, De Jong, Griezmann and Mingueza all get yellow cards

Make sure game finishes 0-0



Game over! https://t.co/hcFH3RzNzE