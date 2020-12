Real Madrid : Pérez veut la Superligue européenne maintenant !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

​Ce dimanche, Florentino Pérez a présidé une assemblée des actionnaires du Real Madrid afin de présenter les comptes de la saison écoulée. Ceux-ci sont bénéficiaires (313.000€) malgré la pandémie de Covid-19 ayant contraint à jouer presqu'une moitié de saison à huis clos. Mais grâce à une baisse des salaires de tous les employés du club, le champion d'Espagne a pu surmonter cette période critique. Néanmoins, cela a servi de signal d'alarme à Pérez, qui réclame à l'UEFA un changement radical de ses compétitions, faisant clairement référence à la Superligue européenne.

"La réforme du football ne doit plus attendre"

“Plus rien ne reviendra comme avant. La pandémie doit nous rendre plus compétitifs. Il faut innover, chercher des formules pour que le football continue à être attractif. Le Real Madrid a été présent lors de la création de la FIFA, de la Coupe d'Europe… Le modèle actuel nécessite une nouvelle impulsion, l'impact de la Covid-19 l'a démontré."

"Tout le monde pousse pour la réforme du panorama des compétitions mondiales. Il y a saturation et les supporters, qui sont les plus importants, souffrent. Il y a également des conséquences pour les joueurs, sous forme de blessures. La réforme du football ne doit plus attendre. Il faut changer. Les grands d'Europe ont des millions de supporters, il ne faut pas leur tourner le dos."