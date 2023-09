Real Madrid : pluie de bonnes nouvelles pour Ancelotti !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le site Bernabeu Digital donne des nouvelles de l'entraînement de ce mercredi au Real Madrid, et avant de défier la Real Sociedad ce dimanche en Liga, Carlo Ancelotti peut avoir le sourire.

Vinicius et Güler sur la bonne voie

En effet, plusieurs blessés en terminent avec leur rééducation. Dani Ceballos et Ferland Mendy ont terminé la séance avec le groupe. Ils devraient être opérationnels très bientôt. Le chemin est encore un peu plus long pour Vinicius et la recrue Arda Güler, mais les deux joueurs ont repris la course. Ils poursuivront un programme spécifique. A noter qu'Aurélien Tchouaméni était déjà de retour à Valdebebas, lui qui a joué hier avec les Bleus, en Allemagne. Les autres internationaux sont attendus demain.

🚨INFORME DEL ENTRENAMIENTO🚨



😍Un internacional adelanta su regreso y tanto Güler como Vinicius dejan buenas noticias😍https://t.co/vScP4woxxb — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) September 13, 2023

Podcast Men's Up Life