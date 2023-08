Real Madrid : premier coup dur pour Benzema en Arabie Saoudite

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Karim Benzema, l'une des stars mondiales ayant choisi de s'installer en Arabie Saoudite pendant ce mercato estival, a suivi les traces de son compatriote N'Golo Kanté en rejoignant Al-Ittihad. L'ancien Madrilène disputait son quatrième match avec le club saoudien, un quart de finale de la Coupe arabe des clubs contre Al-Hilal, un autre club saoudien. Karim Benzema a commis une erreur qui a coûté cher à son équipe.

Élimination d'Al-Ittihad

À la 79e minute, alors qu'Al-Ittihad était mené 3-1, Karim Benzema s'est avancé pour tirer un penalty. Malheureusement, il a manqué sa tentative, précipitant ainsi la défaite et l'élimination de son club. C'est le premier match depuis son arrivée au cours duquel Karim Benzema n'a pas réussi à marquer. Et à cause de ça, il sera privé de retrouvailles avec son grand ami, Cristiano Ronaldo, qui lui s'est qualifié avec al-Nassr…

❌ Karim Benzema misses penalty pic.twitter.com/IQBefavPkO — Saudi Xtra (@SaudiXtra) August 5, 2023

Podcast Men's Up Life