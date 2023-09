Real Madrid : première distinction pour Bellingham en attendant Mbappé ?

Jude Bellingham a été la recrue star du Real Madrid cet été. Acheté pour 100 millions en provenance du Borussia Dortmund, l'Anglais montre à chaque match que les Madrilènes ont eu raison de le choisir. Jude Bellingham vient d'obtenir une première distinction.

Jude Bellingham a reçu le prix du meilleur joueur du mois d'août décerné par la Liga. L'Anglais a marqué à quatre reprises et a délivré une passe décisive depuis le début du championnat. Une prestation de galactique !

⚽⚽⚽⚽🎁 Four goals, one assist and an incredible month! 💫



Starring for @realmadriden, August's Player of the Month in #LALIGAEASPORTS is @BellinghamJude!