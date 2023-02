Real Madrid, PSG : Alaba explique pourquoi il a voté pour Messi et non pour Benzema

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Mais alors qu'il s'est attiré les foudres des supporters merengue suite aux révélations de son vote, le défenseur central autrichien est sorti du silence sur son compte Twitter, assurant que c'était un vote collectif de la part de sa nation et non individuel. "En ce qui concerne FIFA The Best Award : l’équipe nationale autrichienne vote pour ce prix en tant qu’équipe, pas moi seul. Tout le monde dans le conseil d’équipe peut voter et c’est comme ça que c’est décidé. Tout le monde sait, surtout Karim Benzema, à quel point je l’admire et j’admire ses performances. Et j’ai souvent dit que pour moi, c’était le meilleur attaquant du monde, et c’est toujours le cas. Sans aucun doute."

