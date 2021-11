Real Madrid, PSG : Ancelotti aurait meilleur que Neymar sous la main

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Même s'il va un peu mieux ces derniers temps, Neymar est très loin du niveau qu'il affichait autrefois à Santos ou à Barcelone. Beaucoup mois épanoui à Paris, davantage matraqué en Ligue 1 qu'en Liga et victime de ses nombreux écarts, l'ancien potentiel Ballon d'Or ne semble plus avoir aucune chance de soulever le précieux trophée. Et il se pourrait même qu'il ait rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants brésiliens !

En effet, le quotidien AS a consacré un article à Vinicius Jr en mettant en avant ses statistiques d'extraterrestre depuis le début de la saison : 10 buts et 5 passes décisives en 17 matches. Le quotidien espagnol écrit : "Même si cela doit fâcher les "Neymalievers", Vinicius, c'est un truc de fou et il est beaucoup plus décisif que son compatriote à l'heure actuelle. Demandez à Grenade…".

"Se enfadarán, pero Vinicius es más determinante que Neymar" https://t.co/FwQK8f3JAp — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) November 23, 2021