Real Madrid, PSG : Benzema défie ouvertement Messi

En principe, les années de grande compétition internationale, le lauréat du Ballon d'Or est issu du pays vainqueur. Ou à défaut du club ayant remporté la Champions League. Mais en 2021, aussi Chelsea en C1 que l'Italie à l'Euro ont fait la part belle au collectif. Si bien que même Jorginho, qui joue chez les Blues et pour la Squadra Azzurra, n'est pas favori. Ce titre, du coup, revient naturellement à Lionel Messi, vainqueur de son premier trophée avec l'Argentine, la Copa América, et auteur d'un retentissant transfert au PSG.

Mais l'Argentin est prévenu : Karim Benzema convoite lui aussi le trophée suprême. Dans un entretien à AS, l'attaquant du Real Madrid a fait part de son ambition : « Cela fait toujours plaisir d'être nominé dans les 30 meilleurs joueurs du monde. Est-ce que c'est un objectif de le remporter ? Tout le temps. Un joueur de foot doit toujours avoir ce Ballon d'Or dans un coin de sa tête pour sortir des gros matchs, gagner des matchs, faire des choses sur le terrain pour donner du plaisir au public. On joue pour donner des émotions aux personnes, à nos familles, aux supporters. Bien sûr que c'est un objectif, comme tout le temps et comme chaque joueur ».

