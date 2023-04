Real Madrid, PSG : Benzema écrase le FC Barcelone, Messi lui rappelle qui est le patron !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Karim Benzema est insatiable. Alors que le ramadan fait polémique en France, l’attaquant du Real Madrid n’a jamais semblé aussi en forme et reste sur deux triplés retentissants contre Valladolid dimanche en Liga (6-0), puis hier au Camp Nou contre le FC Barcelone (4-0).

Messi domine Benzema dans le Clasico

Face au Barça, Benzema est même devenu le premier joueur français de 35 ans et plus à atteindre la barre des 25 buts lors d’une saison avec un club du Top 5 européen depuis l’après-guerre ! Et ce n’est pas tout. L’attaquant du Real Madrid est désormais impliqué dans 27 buts (16 buts et 11 passes décisives) au cours des Clasicos en compétition officielle ! Seul Lionel Messi (PSG, 35 ans) a fait mieux que lui (40) avec 26 buts et 14 passes décisives.