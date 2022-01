Real Madrid, PSG : Benzema encore victime de Messi... et Cristiano Ronaldo ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Karim Benzema a réalisé une très grande année 2021, au cours de laquelle il a porté le Real Madrid par ses buts et réalisé un beau retour en équipe de France, symbolisé par la victoire en Ligue des Nations. Mais il n'a pas remporté de trophée majeur. Et c'est ce qui compte à l'arrivée quand on aspire à décrocher un titre individuel. Cela explique sa 4e place au dernier Ballon d'Or ou le fait que ce soit Robert Lewandowski qui ait été désigné joueur de l'année 2021 par la FIFA.

Mais ce qui a fait tiquer son agent, Karim Djaziri, hier, c'est l'absent de KB9 dans l'équipe type 2021 des trophées The Best : « Ne pas mettre Benzema dans le onze de l’année est un manque de respect au football mais on sait que le foot est le cadet des soucis de la FIFA et ça depuis un bon moment ! ». C'est vrai que c'est incompréhensible. Mais la FIFA n'y est pour rien : ce sont l'ensemble des footballeurs professionnels de la planète qui ont voté pour cette formation idéale des douze mois écoulés. Du coup, plutôt que la FIFA, Djaziri devrait plutôt en vouloir à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui vivent sur leur réputation (justifiée). En effet, l'Argentin et surtout le Portugais n'ont certainement pas réalisé une plus belle année 2021 que Benzema...

Ne pas mettre @Benzema dans le onze de l’année est un manque de respect au football mais on sait que le foot c’est le cadet des soucis de la FIFA et ça depuis un bon moment! pic.twitter.com/OJnJmOzA2g — Karim Djaziri (@KDjaziri) January 17, 2022