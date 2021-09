Real Madrid, PSG : Benzema et Haaland mettent Mbappé à l'amende

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Karim Benzema s'est offert un triplé retentissant, plus une passe décisive pour Vinicius Junior, lors de la victoire ce dimanche du Real Madrid face au Celta Vigo (5-2) où Eduardo Camavinga a inscrit son premier but sous le maillot merengue.

Après quatre journées de Liga disputées cette saison, l'attaquant français compte déjà 5 buts et 4 passes décisives à son compteur, soit le même total que l'attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland. Les deux joueurs présentent des statistiques bien meilleures que celles de la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, qui totalise 4 réalisations et 2 passes décisives en 5 matchs disputés de Ligue 1.

Pour résumer

