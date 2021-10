Real Madrid, PSG : Benzema peut compter sur un soutien de poids face à Messi pour le Ballon d'Or

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Chaque année à cette période, c'est la même rengaine : le Real Madrid se met en branle pour inonder les médias d'informations concernant son joueur le plus en vue dans la course au Ballon d'Or. Pendant presqu'une décennie, ça a été Cristiano Ronaldo, pour qui ça a fonctionné à quatre reprises pendant qu'il était merengue. En 2018, il y a eu Luka Modric. Et en 2021, c'est bien parti pour Karim Benzema. L'attaquant à fort à faire avec Lionel Messi, qui a remporté son premier trophée avec l'Argentine.

Mais le Real Madrid demande à ses vieilles gloires d'avoir un mot gentil pour KB. Ainsi, ce jeudi, le Brésilien Ronaldo, vainqueur en 1997 et en 2002, a-t-il déclaré : « C'est le meilleur attaquant du moment et il a un niveau impressionnant depuis 10 ans ». Pour peu que Cristiano Ronaldo y aille de son compliment, les chances du Français seraient au zénith. Mais il ne faut pas trop rêver. Après tout, le Portugais rêve lui aussi d'un sacre, qui serait son sixième, ce qui lui permettrait de rejoindre Messi au palmarès.