Real Madrid - PSG : Benzema s’offre un nouveau record, Giroud paye encore la note

Grâce un triplé retentissant de Karim Benzema, le Real Madrid, battu à l'aller (1-0), a renversé ce mercredi le Paris Saint-Germain (3-1) en huitième de finale retour de la Ligue des Champions et se qualifie pour les quarts de finale de la compétition.

Grâce à ces trois buts, Karim Benzema a battu un record d'Olivier Giroud. En effet, comme révélé par PokerStars Sports sur son compte Twitter, l'attaquant merengue (34 ans et 80 jours) est devenu le plus vieux joueur de l’histoire à inscrire un triplé en Ligue des Champions devant son compatriote (34 ans et 63 jours).

