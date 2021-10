Real Madrid, PSG : Benzema se lâche sur Messi et les Bleus

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Après plus de cinq ans d'absence, Karim Benzema a été rappelé par le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, depuis l'Euro 2020. Dans un entretien accordé à Canal+, l'attaquant du Real Madrid, qui fait partie des favoris pour remporter le Ballon d'Or 2021, est revenu sur son retour en équipe de France, confiant que sa mise à l'écart avait été une source de motivation supplémentaire.

"En fait, je me concentrais tellement sur mon club. Je n’ai jamais lâché l’idée de revenir un jour en équipe de France. C’était toujours dans ma tête. C’est ce qui me permettait aussi d’être performant en club. Même si j’ai ma motivation en club, là il y avait une double motivation. Au début, c’était difficile (de voir partir les internationaux, ndlr) mais après cela m’a permis de me reposer et d’être performant pendant le week-end avec mon club."

Mardi soir, ce même Benzema a également évoqué le Clasico de dimanche entre le Real Madrid et le FC Barcelone... sans Lionel Messi. "Cela reste le meilleur match du match, peu importe les joueurs qui sont présents, a-t-il affirmé sur ESPN. C'est l'Histoire, c'est le football."

🗨️ "Je n'ai jamais lâché l'idée de revenir un jour en Équipe de France, c'est ce qui me permettait d'être performant en club"



🎙️🗣️ L'interview exceptionnelle de Karim @Benzema par @dacourtolivier, c'est mardi dans le Canal Champions Club pic.twitter.com/JUWJgRvZGS — Canal Sports Club (@CanalSportsClub) October 16, 2021