Real Madrid, PSG : Endrick envoie déjà Neymar aux oubliettes

Endrick fait déjà oublier Neymar dans le championnat brésilien ! Auteur de 6 buts lors de ses 8 derniers matchs, le futur madrilène se classe derrière Ronaldo (R9) au classement des meilleurs buteur U17 du championnat brésilien. Et il en profite donc pour dépasser Neymar.

Avant de s’envoler pour l’Espagne, Endrick finit de la plus belle des façons en remportant le championnat avec son club formateur. Avec 70 points en 38 matchs, le club brésilien a fini meilleure attaque avec 64 buts marqués, Endrick y est pour beaucoup, avec un total de 11 buts en championnat.

🇧🇷 Endrick has scored 6 goals in his last 8 games for Palmeiras as he’s making history.



He has surpassed Neymar’s record — now ranked 2nd behind Ronaldo for most goals scored in the Brazilian League by U-17 players.



