Real Madrid, PSG : Florentino Pérez pourrait contribuer à envoyer Neymar en prison !

D'une prison dorée (le PSG) à une vraie prison, Neymar pourrait connaître un automne très difficile ! En effet, le 17 octobre s'ouvrira en Espagne le procès lié à son transfert du FC Santos au FC Barcelone à l'été 2013. Un transfert entaché d'irrégularités et peut-être de corruption. C'est ce que va tenter de déterminer la justice espagnole. Pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, 18 témoins seront appelés à la barre, dont Florentino Pérez !

Le président du Real Madrid sera entendu pour deux raisons. La première parce qu'il a déclaré en février 2016 à la télévision que le Barça avait déboursé au total plus de 150 M€ pour recruter Neymar alors que les Blaugrana ont annoncé avoir versé moitié moins. La deuxième parce qu'il était forcément au courant de toutes les combines puisqu'il a lui-même tenté de faire venir l'attaquant aujourd'hui au PSG. Pour rappel, la justice espagnole réclame deux ans d'emprisonnement (et 10 M€ d'amende) à Neymar mais aussi deux ans à son père et un an à sa mère !