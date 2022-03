Real Madrid - PSG : Benzema a effacé tous les manques de son équipe

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Il y a bien eu un miracle au Bernabeu. Une remontada, un medio escenico comme dans les années 80. Le PSG était plus fort mais il a fini par sombrer devant l'atmosphère unique du Bernabeu. Alors que les Merengue étaient ballottés, menés en première période, Karim Benzema a réalisé un exploit unique en inscrivant un triplé en 17 minutes (61-78e). Il y avait sans doute une petite faute sur Donnarumma sur son pressing ayant abouti à l'égalisation mais qu'importe. Sa hargne, sa technique, son talent en font déjà une légende du Real. Et tous les socios rêvent aujourd'hui de sa future association avec Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Mais d'ici là, il y aura quand même plusieurs postes à renforcer pour que le plus titré des clubs européens puissent à nouveau régner sans partage. En voici trois...

Carvajal, Militao, Kroos...

Latéral droit : Dani Carvajal a pris le bouillon à l'aller comme au retour face à Kylian Mbappé. On peut imaginer que l'international espagnol ne tombera pas à chaque match sur un client comme Kylian Mbappé mais quand même... Il avait visiblement décidé de jouer dur ce soir mais ça n'a pas suffi, malgré une certaine complaisance de l'arbitre. Pas efficace défensivement, inutile offensivement, on peut écrire qu'il n'a pas été à la hauteur de l'événement. Et sachant que le Real Madrid envisage d'aller plus haut que les 8es de finale de la Champions League, il serait peut-être bon de recruter un latéral droit. Et dire que celui du PSG, Achraf Hakimi, a été formé au Real mais qu'on ne lui a pas fait confiance...

Défenseur central : pas grand-chose à dire sur les performances de Militao et David Alaba lors des deux rencontres face au PSG. Le Brésilien et l'Autrichien ont été très appliqués, rigoureux au possible, même si leur équipe a encaissé des buts à chaque fois. Mais quand on a connu Sergio Ramos pendant plus de dix ans, ce n'est clairement pas assez. Il manque un central avec plus de caractère, un vrai leader, qui aurait sonné la révolte ce soir en voyant que Paris prenait les commandes du jeu après vingt minutes. Et qui pourrait, en plus, faire la différence sur les coups de pied arrêts comme savait si bien le faire le pensionnaire le plus assidu de l'infirmerie parisienne cette saison...

Milieu relayeur : OK, Toni Kroos jouait diminué ce soir, puisqu'il souffre d'une micro déchirure à la cuisse gauche. Mais au match aller, il n'avait rien et il avait déjà été mangé tout cru par les Parisiens. Et cela fait d'ailleurs quelques semaines que l'Allemand est à côté de ses pompes. Commencerait-il à subir le poids des ans, lui qui file sur ses 32 ans ? Ou est-ce simplement un coup de mou passager ? Toujours est-il qu'il est tombé au pire des moments. Et que le Real Madrid va devoir songer à lui trouver un remplaçant. Ou à faire davantage à Eduardo Camavinga, qui a fait une bonne entrée à l'heure de jeu à la place de l'Allemand...

¡Goooooooooooooooool del Madrid! Donnarumma se hizo el lío, presionó Benzema, el portero la regaló y Vini asistió a Karim para el 1-1. ¡Vamos! https://t.co/NNSViV4x35 #UCL #RealMadridPSG pic.twitter.com/fVPgv2OInK — MARCA (@marca) March 9, 2022