Real Madrid, PSG : Kroos optimiste malgré le but de m... de Mbappé !

Huit jours après, le Real Madrid ne se remet toujours pas du scénario du Parc des Princes où, dominé de la première à la dernière seconde de son 8e de finale aller de Champions League contre le PSG, il a craqué dans les arrêts de jeu sur un exploit de Kylian Mbappé. D'ailleurs, dans un podcast animé par son frère, Toni Kroos, décevant ce soir là, a expliqué combien "ce but de m..." les avait assommés lui et son équipe. Mais combien il était confiant en vue du match retour...

"Je crois qu'on peut dire que nous avons été très mauvais durant au moins 75-80 minutes. Nous avons très mal joué derrière et quand nous parvenions à sortir, nous n'arrivions pas à garder le ballon plus de cinq secondes. Ce sont deux choses qui font qu'il est très difficile de défendre contre une équipe supérieure. Du coup, hélas, nous avons couru derrière eux beaucoup plus que ce que nous aurions voulu. Notre match ne fut pas bon mais, au moins, nous voyions le 0-0 comme une victoire. Et puis, il y a eu ce but de m... C'est un résultat que l'on peut renverser, surtout à domicile. Nous avons beaucoup d'espoir de retourner le score. Nous sommes à 0-1 à la mi-temps de ce tour. Il reste 90 minutes, nous donnerons tout."

