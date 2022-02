Real Madrid, PSG : l'Espagne lance l'opération remontada !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Comme tout le monde, les Espagnols ont été impressionnés par la démonstration parisienne hier soir face au Real Madrid (1-0). Sans un Thibault Courtois impérial, les Merengue seraient repartis du Parc des Princes avec une valise, tant ils n'ont rien montré et tant Kylian Mbappé était intenable. Mais voilà, les faits sont là : à trois semaines du match retour, l'espoir d'une qualification pour les quarts de finale de la Champions League existe bel et bien pour les leaders de la Liga.

Le journaliste de Marca Santi Siguero a lancé l'opération remontada en prévision du 9 mars. Dans un billet paru ce mercredi, il invite les supporters merengue à mettre une ambiance dingue au Bernabeu, comme dans les années 80, quand les plus grands retournements de situation étaient possibles en Coupe d'Europe, il espère que Thibault Courtois restera à son niveau, que Karim Benzema aura retrouvé la forme, Luka Modric et Toni Kroos leur influence du début de saison. Bref, que l'ensemble du Real Madrid sera à la hauteur de l'événement, pas comme hier soir au Parc des Princes. Et qu'il y aura cette petite étincelle qui a fait entrer le 8 mars 2017 dans la légende...