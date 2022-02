Real Madrid, PSG : la dernière remontada européenne porte la griffe de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Surclassé au Parc des Princes mardi soir, le Real Madrid a eu la chance immense d'avoir un Thibault Courtois en état de grâce, qui a tout repoussé pendant 90 minutes avant de s'incliner dans les arrêts de jeu contre Kylian Mbappé. Sans le Belge, le natif de Bondy aurait pu s'inscrire un triplé, Lionel Messi aurait transformé son pénalty et le sort de ce 8e de finale de Champions League serait déjà scellé.

Mais voilà, il n'y a donc eu que 0-1 et tout reste jouable avant le match retour le 9 mars. Sauf que l'historique récent du Real Madrid en Champions League n'invite pas à l'optimisme. Alors qu'elle était une spécialiste des remontada dans les années 80, la Maison Blanche n'a pas réussi à inverser un résultat négatif en C1 depuis six ans ! C'était le 12 avril 2016. Ce soir-là, un triplé de Cristiano Ronaldo avait permis à la formation dirigée par Zinédine Zidane d'éliminer Wolfsburg après le 0-2 de l'aller. Six ans plus tard, le Bernabeu se cherche un nouveau héros.

