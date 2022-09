Real Madrid, PSG : la réponse de Rüdiger à Neymar

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Récemment, Neymar a fait un beau compliment à Antonio Rüdiger lors d'une interview à la chaîne DAZN : « Il me plaît parce que c’est un défenseur central qui te fait peur. Il est très fort et grand. Plusieurs attaquants font aussi peur, mais moi non ». La presse espagnole n'a pas manqué une miette de cette hommage et a interrogé l'international allemand ce mardi en conférence de presse sur les propos de Neymar.

Après avoir souri, l'ancien joueur de Chelsea a déclaré : "Je ne pense pas faire peur à qui que ce soit. Ce qui m'intéresse, c'est d'être agressif, mais agressif de manière propre et justifiée. Les statistiques le montrent : je n'ai pas été expulsé une seule fois ces cinq dernières années. J'espère continuer ainsi. Tout ce que je veux, c'est jouer de façon engagée, car c'est ma nature. Je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter". Si ce n'est : vivement les retrouvailles entre l'Allemand et le Brésilien !