Real Madrid, PSG : les Merengue remercient Mbappé et Neymar pour Vinicius

Après avoir publiée un premier communiqué plus tôt dans la journée pour annoncer déposer plainte après les insultes racistes subies par Vinicius Junior lors de Valence - Real Madrid (1-0), la Casa Blanca a sorti un deuxième communiqué pour détruire la fédération espagnole de football et son président, Luis Rubiales et remercier toutes les personnes qui ont soutenu le Brésilien, dont les stars du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et Neymar.

Le communiqué du Real Madrid

"Enfin, nous sommes surpris par les déclarations du président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, car, en tant que responsable du football espagnol et de la profession d'arbitre, il n'a pas permis que des mesures énergiques soient prises, conformément aux protocoles de la FIFA, pour éviter la situation qui s'est produite. L'image de notre football est sérieusement endommagée et détériorée aux yeux du monde entier. Sa passivité a contribué à l'impuissance et au manque de défense de notre joueur Vinicius. Les arbitres, loin d'agir avec fermeté et d'appliquer les protocoles réglementaires, ont choisi dans la majorité des cas de s'inhiber et d'éviter de prendre les décisions qui leur incombaient. Hier, l'arbitre et les responsables de la VAR se sont dérobés à leurs responsabilités et ont pris des décisions injustes sur la base d'images incomplètes, qui n'ont pas été vues dans leur intégralité, qui ont été biaisées et qui ont conduit à l'expulsion directe de notre joueur Vinicius Júnior. Malheureusement, ce qui s'est passé hier et la manière dont cela a été géré par les arbitres et la VAR n'est pas considéré comme un incident isolé, mais comme quelque chose qui s'est répété dans beaucoup de nos matches. La victime qui subit le crime ne peut jamais être tenue pour responsable du crime. Pour toutes ces raisons, nous sommes extrêmement préoccupés par le fait que la Fédération espagnole de football n'ait pris aucune mesure depuis tout ce temps, malgré les signes avant-coureurs évidents et répétés que nous avons dénoncés depuis notre club. Le Real Madrid espère que, compte tenu de la gravité de la situation actuelle et de l'image que le football espagnol donne au monde, des mesures immédiates et décisives seront prises par tous ceux qui ont la responsabilité et la compétence de combattre les fléaux du racisme, de la xénophobie et de la haine. Notre club continuera à œuvrer pour que les valeurs qui ont fondé notre histoire continuent à être un modèle de coexistence et d'exemplarité."