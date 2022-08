Real Madrid, PSG : Mbappé en a encore pris pour son grade après la victoire en Supercoupe

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Décidément, le Real Madrid et ses supporters ne parviennent pas à passer autre chose au sujet de Kylian Mbappé. Pour avoir refusé de s'engager avec les Merengue, l'attaquant du PSG en prend régulièrement pour son grade. Ca avait été le cas le 28 mai dernier lors de la finale de la Champions League au Stade de France, quand le virage des fans merengue l'avait insulté à de nombreuses reprises. Ca a encore été le cas hier soir à Helsinki en Supercoupe d'Europe.

Avant ce match contre l'Eintracht, un supporter du Real a été photographié avec un maillot du PSG floqué de "Mbappé 0 Champion League". Après le succès des hommes de Carlo Ancelotti (2-0), le journaliste Tomas Roncero s'est lâché au sujet du natif de Bondy, assurant que c'était finalement très bien qu'il n'ait pas signé à la Maison Blanche : « La clé de la réussite présente et future du Real Madrid a été le refus de Mbappé de venir. Dans cette équipe, Mbappé aurait finalement été le ver dans la pomme parce qu’il aurait compliqué la vie du vestiaire. Il aurait fallu jouer pour lui. Ça aurait été une étoile et le reste autour de lui. On aurait parlé que de Mbappé. Maintenant, on parle du Real Madrid, pas que d’un seul joueur. Il y a le futur Ballon d’Or (Karim Benzema) qui fait profil bas, qui n’est qu’un joueur de plus. Courtois est le meilleur gardien du monde, Eder Militão est un défenseur central impressionnant, Modric a une jeunesse éternelle. Nous sommes les meilleurs ! ».