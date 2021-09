Real Madrid, PSG - Mercato : une connexion Haaland - Mbappé se profile

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Vers un duo Mbappé-Haaland au Real Madrid ? Karl-Heinz Rummenigge, président du Bayern Munich n’exclut pas cette possibilité. Interrogé par AS sur un potentiel successeur à Lewandowski, le Norvégien Erling Haaland a bien entendu été évoqué par l'homme fort du club bavarois.

"Lewandowski est le meilleur attaquant du monde, Haaland le second. Je pense que le Bayern doit être intéressé à ce que Robert reste au-delà de la fin de son contrat en 2023. Signer Haaland est un gros investissement. (…) Je n’exclurais pas le Real Madrid. Peut-être qu’ils vont ouvrir sortit un peu plus le carnet de chèque cet été et peut-être obtenir Haaland et Kylian Mbappé », a déclaré l’ancien attaquant allemand.

Reste désormais à savoir si le Real Madrid aura les finances nécessaires. Pour rappel, le contrat l’attaquant français arrivé à expiration l’été prochain et Florentino Pérez pourrait bel et bien en profiter après avoir tout tenté durant ce mercato. Le Real Madrid serait-il prêt à refonder une équipes de Galactiques avec deux des joueurs les plus prometteurs de leur génération ? Affaire à suivre…

