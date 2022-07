Real Madrid, PSG - Mercato : Modric en remet une couche sur la décision de Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Alors qu’il arrivait en fin de contrat cet été avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a décidé de prolonger l’aventure avec le club de la capitale plutôt que de rejoindre le Real Madrid. Au grand dam des Merengue et notamment de Luka Modric, qui s’est de nouveau exprimé sur la décision de l’attaquant français.

Podcast Men's Up Life

"Nous pensions tous que Mbappé allait venir"

"Mbappé a décidé comme il a décidé, c'est son droit et maintenant il vit avec cette décision. Ça continue. Nous pensions tous qu'il allait venir, cela ne s'est pas produit et maintenant ? Bon, on ne va pas crucifier l'homme... Mbappé est un grand joueur, mais comme je le répète toujours, dans n'importe quel contexte, aucun joueur n'est plus important que le club. Le Real Madrid est le plus grand, au-dessus de chaque joueur et ce sera toujours comme ça. (...) Il est possible que Mbappé vienne dans quelques années, c'est ainsi que nous semble l'alchimie entre lui et le Real Madrid", a confié le Ballon d’Or 2018 dans un entretien accordé au média croate, Sportke Novosti.

Pour résumer Dans un entretien accordé au média croate, Sportke Novosti, le milieu de terrain du Real Madrid, Luka Modric, est revenu sur la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.

Fabien Chorlet

Rédacteur