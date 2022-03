Real Madrid - PSG : Modric envoie un message à Mbappé et fait une demande à ses supporters pour Ramos

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Présent ce mardi en conférence de presse à la veille du huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, Luka Modric a notamment été interrogé sur Kylian Mbappé, qui pourrait rejoindre la Casa Blanca l'été prochain.

"On veut toujours jouer avec de grands joueurs et il en fait partie. Bien sûr, j'aimerais jouer avec lui, mais pour le moment, c'est un joueur du PSG et nous verrons ce qui se passera dans le futur. Il est difficile de parler d'autres joueurs qui ne sont pas là, car les autres clubs peuvent se mettre en colère ça peut être mal interprétée", a confié le milieu de terrain merengue avant de demander à ses supporters d'accueillir chaleureusement Sergio Ramos lors de cette rencontre.

"Je lui parle presque tous les jours. Ce sera agréable de le revoir. Le Bernabéu doit l'accueillir avec toute l'affection possible, c'est une légende de ce club, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire pour moi. Que personne ne soit offensé, je ne dis pas ça parce que je suis son ami, mais c'est le meilleur défenseur qui ait jamais joué au Real Madrid. Je suis sûr que le Bernabéu lui montrera toute son affection. Il ne peut en être autrement."