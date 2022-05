Real Madrid, PSG : Pérez en a remis une couche sur Mbappé, sa mère a répondu

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C'est fou comme Kylian Mbappé était omniprésent au Stade de France alors que, physiquement, il se trouvait à Clairefontaine ! Moqué par les supporters du Real Madrid tout au long de la finale de C1 contre Liverpool (1-0), l'attaquant du PSG a évoqué par Florentino Pérez à plusieurs reprises après le coup de sifflet final, synonyme de 14e sacre. A l'émission El Chiringuito, le président merengue a ainsi déclaré : "Je rappelle que Mbappé n'est pas venu parce qu'il ne l'a pas voulu. Mais de toute façon, pour le moment, nous n'avons besoin d'aucune star française". Aurélien Tchouaméni appréciera...

Dans la soirée, la mère du champion du monde, Fayza Lamari, s'est chargé de prendre la défense de son fils en likant un tweet du journaliste Hervé Penot qui a écrit que "Mbappé a eu raison de rester au PSG. Quelle est la plus-value d'aller chez un champion d'Europe et d'Espagne ? Aucune. Impossible de faire mieux même en marquant 70 buts. A Paris, il peut marquer l'histoire. Dès l'année prochaine ?". Un tweet qui a pourtant reçu une avalanche de critiques, la plupart demandant quelle est la plus-value de rester dans un club qui écrase son championnat grâce au dopage financier...

💣¡LLAMADA de FLORENTINO a @jpedrerol EN DIRECTO!💣



🐢❌"MBAPPÉ NO ha venido porque NO ha QUERIDO".



😅"De momento, NO hace FALTA que venga ninguna ESTRELLA FRANCESA".



📺#ChiringuitoMadrid📺 pic.twitter.com/Ea8096dlJc