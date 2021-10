Real Madrid, PSG : pourquoi Benzema pourrait doubler Messi au Ballon d’Or

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Auteur d'un but magnifique dimanche soir, Karim Benzema a permis à la France de ne pas douter après l'ouverture du score espagnole et de remporter au final la Ligue des Nations (2-1). Depuis, de nombreuses fois de chaque côté des Pyrénées estime que l'attaquant a de sérieuses chances de recevoir le Ballon d'Or 2021. Le débat a fait rage hier sur les antennes de RMC et si Daniel Riolo estime que KN9 n'a aucune chance, Jérôme Rothen et Eric Di Méco pensent pour leur part que c'est possible.

"Il y a des joueurs qui ont le Ballon d’or grâce à leurs stats, a expliqué Rothen. Cristiano Ronaldo en fait partie. Il a été énorme. Messi a plus de talent, plus d’élégance, plus de classe. Mais ces deux monstres ont vieilli, ils ont vécu des moments un peu compliqués et je pense qu’ils ne sont pas du tout dans la course pour ce Ballon d’Or. Donnez-le enfin à Karim Benzema, il le mérite par rapport à la concurrence et à ce qu’il a apporté."

"Il est énorme dans ses stats, mais aussi dans l’esprit du jeu"

"Benzema n’a jamais été aussi fort, a surenchérit Di Méco. Sur l’année en cours, pour moi, c’est le meilleur joueur du monde. La saison dernière, le Real va en demi-finale de la Ligue des champions grâce à Benzema. Il les traîne toute l’année en championnat. Souvenez-vous de ce qu’il a fait. A l’Euro, c’est l’un des rares Français qui échappent à la critique. Il est énorme dans ses stats, mais aussi dans l’esprit du jeu. Il fait croquer les collègues sur le terrain. Tout ce qu’il fait, c’est dans le bon sens du jeu. Pour moi, ça devrait être valorisé".

Benzema's been in top form since Ronaldo left Madrid 👏 pic.twitter.com/Ck8ZBc6LAj — ESPN FC (@ESPNFC) October 11, 2021